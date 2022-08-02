Китай проведет масштабные военные учения в ответ на визит Пелоси на Тайвань

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Власти КНР заявили, что в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будут проведены масштабные военные учения. Кроме того, китайская армия приведена в состояние боеготовности.

Как пишет Telegram-канал "RT на русском" со ссылкой на китайские СМИ, власти КНР проведут военные учения в шести регионах вокруг Тайваня. Учения пройдут с 4 по 7 августа.

Также в Министерстве обороны КНР заявили, что армия находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань. Кроме того, вновь было анонсировано проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер.

Кроме того, Восточная зона боевого командования армии Китая заявила, что уже сегодня начнет серию военных операций в районе Тайваня с запуском ракет с неядерной боевой частью.

Тем временем, посол Китая в США заявил, что прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань, по его мнению, приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Америки и КНР в целом.

План. Фото: t.me/rt_russian

Напомним, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань сегодня. Вскоре после этого было опубликовано ее официальное заявление, а также событие прокомментировали в МИД Китая и в Белом доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981418-kitay-provedet-masshtabnye-voennye-ucheniya-v-otvet-na-vizit-pelosi-na-tayvan/