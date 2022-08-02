21 китайский самолет вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня

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Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что военные самолеты ВВС Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Всего сообщается о 21 воздушном судне, принадлежащем армии КНР.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на Минобороны частично признанной республики, в зоне опознания ПВО оказался 21 китайский военный самолет.

Отмечается, что ранее в ведомстве осудили предстоящие учения КНР у Тайваня, назвав их "психологическим запугиванием граждан".

По данным Telegram-канала РБК, в составе группы находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также ударные истребители Shenyang J-16, истребители J-11 и два транспортных самолета.

Отмечается, что силы ПВО на острове приведены в готовность.

Напомним, что сегодня спикер палаты Представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. МИД Китая осудил действия политика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981426-21-kitayskiy-samolet-voshel-v-opoznavatelnuyu-zonu-pvo-tayvanya/