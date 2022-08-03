СМИ: Пелоси готовится покинуть Тайвань

Пелоси на встрече с официальными лицами Тайваня. Фото: Twitter/Nancy Pelosi

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается покинуть Тайвань. Соответствующий видеоролик опубликовали в Twitter Sky News. Спикер прибыла на остров вчера, 2 августа.

Sky News опубликовали кадры, на которых Пелоси в окружении своей делегации находится в аэропорту Тайбэя.

Тем временем Пелоси опубликовала в Twitter несколько фотографий с прошедшей встречи с официальными лицами Тайваня.

"Нашей делегации выпала исключительная честь встретиться сегодня с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", - пишет Пелоси.

Визит Пелоси прокомментировала сама Цай.

"Очень приятно встретиться со спикером Пелоси и отметить ее давнюю поддержку Тайваню. Ваш визит не только отражает сильную поддержку двусторонних связей со стороны Конгресса США, но и является сигналом для всего мира о том, что демократические страны стоят вместе перед лицом общих вызовов", - написала лидер Тайваня.

Спикер Палаты представителей США прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Против ее визита высказывались в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981571-smi-pelosi-gotovitsya-pokinut-tayvan/