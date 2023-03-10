Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в Турции на 14 мая

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей резиденции Бештепе в Анкаре подписал документ о назначении даты всеобщих выборов в стране на 14 мая, передает РИА Новости.

Отмечается, что после того, как Эрдоган подписал указ о назначении даты президентских и парламентских выборов, Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, чтобы объявить народу Турции о проведении выборов в стране 14 мая. В случае необходимости второй тур состоится 28 мая.

"Я подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнется процесс подготовки к голосованию", – цитирует Эрдогана ТАСС.

Как пишет РИА Новости, эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 46 тыс. человек и сложной экономической ситуации.

Напомним, на этой неделе стало известно, что соперником действующего турецкого президента стал кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Президентские выборы в Турции

В августе прошлого года сообщалось, что выборы турецкого президента состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Сам Эрдоган заявил о намерении вновь бороться за президентский пост еще в июне прошлого года. Он является кандидатом от альянса двух партий – правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

Обвал лиры в Турции

В ноябре 2021 года в крупных городах Турции прошли массовые беспорядки и масштабные акции протеста после рекордного обвала турецкой лиры. Люди требовали, чтобы правительство ушло в отставку.

Причиной падения нацвалюты аналитики назвали решение Центробанка Турции снизить ставку до 15 с 16 процентов, а также тот, факт, что президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение показателя.

Тогда из-за обвала лиры турецкие магазины ввели квоты на покупку сахара, масла и кофе, местные жители стояли в километровых очередях за бензином, а компания Apple даже приостановила продажи на сайте в Турции.

В декабре того же года курс лиры рухнул до исторического минимума. Эксперты предположили, что снижение ставки, в свою очередь, может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии. Позже сейсмологи фиксировали тысячи афтершоков.

При этом из-за подземных толчков в Турции обрушилось множество зданий. Именно это привело к гибели десятков тысяч людей – по последним данным в стране насчитывается уже более 46 тыс. погибших.

По данным экспертов, ЧП нанесло ущерб жилым домам в Турции на сумму около 70,8 млрд долларов. Потери национального дохода составят еще 10,4 млрд долларов, а потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 млрд долларов.

В ООН посчитали, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012487-erdogan-podpisal-ukaz-o-naznachenii-vseobschih-vyborov-v-turtsii-na-14-maya/