Курс лиры рухнул до исторического минимума

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Как свидетельствуют данные торгов, турецкая валюта рухнула до исторического минимума.

По состоянию на 14:27 часов (по Нур-Султану), курс доллара достиг 14,3 лиры (плюс 3,6 процента). Как утверждают эксперты, это возможно связано с новым снижением учетной ставки центробанком страны.

А снижение ставки, в свою очередь, может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице.

В конце ноября после рекордного обвала лиры крупные города Турции охватили массовые акции протеста. Местные жители вышли на улицы городов, чтобы потребовать отставки правящей партии страны.

В результате стихийных протестов были задержаны полицейскими по меньшей мере 40 человек.

Кроме того, после обвала жители Турции начали массово скупать бензин. В социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых заметны длинные очереди из автомобилей. Это связывают с возможным резким ростом цен на бензин в скором времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946680-kurs-liry-ruhnul-do-istoricheskogo-minimuma/