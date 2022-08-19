Названа дата президентских выборов в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что президентские выборы в стране назначены на 18 июня следующего года. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться, передает РИА Новости со ссылкой на CNN Türk.

Боздаг отметил, что оппозиция не имеет права определять сроки выборов президента Турции.

"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов <...> Здесь нет необходимости в комментариях", - сказал турецкий министр юстиции.

Реджеп Тайип Эрдоган, занимающий пост президента Турции с 2014 года, будет участвовать выборах президента во второй раз.

Наряду с президенскими выборами в июне 2023 года в Турции также пройдут парламентские.

Вчера, 18 августа, Эрдоган посетил Львов для встречи с президентом Украины Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили ряд ключевых вопросов по ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983954-nazvana-data-prezidentskih-vyborov-v-turtsii/