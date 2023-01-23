Эрдоган объявил дату президентских выборов в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer/Gettty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране назначены на 14 мая. В этот же день должны состояться выборы в парламент Турции.

О переносе даты всеобщих выборов Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Бурсе, пишет РИА Новости.

"Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая", - сообщил он представителям турецкой молодежи в минувшее воскресенье.

Эрдоган добавил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции - не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

"Некоторые пытаются исказить цель. Это не досрочные выборы, а перенос даты выборов", - цитирует издание турецкого лидера.

Эрдоган сообщил, что планирует подписать указ главы государства о дате всеобщих выборов в стране 10 марта.

Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планировались в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на перенос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006312-erdogan-obyavil-datu-prezidentskih-vyborov-v-turtsii/