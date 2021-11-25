"По одной штуке на человека": квоты на покупку кофе и сахара ввели в Турции после обвала лиры

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Турецкие магазины ввели квоты на покупку сахара, масла и кофе. Поскольку продавцы не знают, как изменится ситуация с курсом лиры в ближайшее время, передает телеканал "360".

Как рассказала изданию россиянка Елена Голубенко, проживающая в Анкаре, жители Турции из-за обвала национальной валюты стараются купить как можно больше продуктов, так как завтра цена на них, возможно, поднимется.

"Вчера в магазинах ввели квоты на некоторые продукты: масло, кофе, сахар. Потому что люди стараются закупаться оптом, боятся, что завтра эти продукты станут еще дороже, а продавцы не знают, какую цену ставить на товары, лира падает, и они могут остаться в убытке, поэтому продают по одной штуке на человека", – поделилась россиянка.

Накануне стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала лиры. Демонстранты потребовали отставки правительства.

Как рассказала казахстанка Сабира Деко, живущая в Стамбуле, ситуация с обвалом лиры сильно пошатнула позиции местного бизнеса, но благоприятно сказалась на туристах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943823-po-odnoy-shtuke-na-cheloveka-kvoty-na-pokupku-kofe-i-sahara-vveli-v-turtsii-posle-obvala-liry/