Эрдоган подтвердил свое намерение бороться за пост президента Турции в 2023 году

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен снова баллотироваться на пост президента страны в следующем году, передает РБК со ссылкой на Anadolu.

Выступая на митинге правящей Партии справедливости и развития в Измире, Эрдоган подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах от Народного альянса. По его словам, выборы состоятся в середине июня 2023 года.

"Я – кандидат от Народного альянса", – заявил он.

Отмечается, что кандидат от оппозиционного альянса пока не определен.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг, 9 июня, во время своего выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973508-erdogan-podtverdil-svoe-namerenie-borotsya-za-post-prezidenta-turtsii-v-2023-godu/