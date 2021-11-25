Apple приостановила онлайн-продажи в Турции из-за обвала лиры

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Компания Apple пока приостановила продажи на сайте в Турции после обвала лиры, передает РИА Новости.

Турецкие пользователи, которые пытаются купить продукцию Apple на официальном сайте, получают уведомление "в настоящее время недоступно".

Купить гаджеты Apple невозможно и в магазинах столицы Турции. По словам продавцов, это связано с нестабильным курсом национальной валюты.

Тем временем в Турции также ввели квоты на покупку сахара, кофе и масла. Жители Турции из-за обвала национальной валюты стараются купить как можно больше продуктов, так как завтра цена на них, возможно, поднимется.

Напомним, стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала лиры. Демонстранты потребовали отставки правительства. Во время протестов люди вышли на балконы своих домов и шумели, используя кастрюли и сковороды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943828-apple-priostanovila-onlayn-prodazhi-v-turtsii-iz-za-obvala-liry/