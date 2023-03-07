Названо имя соперника Эрдогана за пост президента Турции

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Evrim Aydin / Anadolu Agency / Getty Images

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Соперником действующего турецкого президента станет кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что после нескольких месяцев ожесточенных дебатов альянс шести оппозиционных партий Турции определился с единым кандидатом для участия в президентских выборах в мае 2023 года.

Им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Народно-республиканскую партию (НРП) – одну из партий альянса, основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

"Наша единственная цель – привести страну к дням процветания, мира и радости. Мы будем управлять Турцией на основе консультаций и консенсуса", – заявил Кылычдароглу, выступая перед сторонниками в Анкаре после своего выдвижения.

Кто такой Кемаль Кылычдароглу

Как сообщает РИА Новости, до 2002 года Кылычдароглу работал в сфере экономики и на госслужбе в Турции, какое-то время преподавал в университете, исполнял обязанности члена Совета управления банка "Türkiye İş Bankası".

На выборах 3 ноября 2002 года был избран депутатом Народно-республиканской партии от Стамбула в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте.

Далее он представил свою кандидатуру на пост председателя и 22 мая 2010 года был избран председателем Народно-республиканской партии. До сих пор Кылычдароглу остается на этом посту.

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / Getty Images

Что обещает оппозиция в Турции

Турецкий оппозиционный "Народный альянс" из шести партий намерен в случае победы на выборах упразднить все политсоветы при президенте и значительно усилить парламентаризм в стране, являющейся президентской республикой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную "Дорожную карту перехода к усиленной парламентской системе" оппозиционного альянса.

В документе говорится, что "политические советы и офисы при президенте, созданные параллельно министерствам, будут упразднены". Также оппозиция предлагает ограничить некоторые полномочия президента.

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, оппозиционный альянс намерен бороться с инфляцией, восстановить независимость центрального банка страны и продолжить путь Турции к членству в Европейском Союзе.

Президентские выборы в Турции

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что выборы турецкого президента состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / Getty Images

При этом, как пишет РИА Новости, эти выборы будут всеобщими – одновременно президентскими и парламентскими.

Турецкий лидер сообщил, что в марте правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.

Сам Эрдоган заявил о намерении вновь бороться за президентский пост еще в июне прошлого года. Он, по данным ТАСС, является кандидатом от альянса двух партий – правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012046-nazvano-imya-sopernika-erdogana-za-post-prezidenta-turtsii/