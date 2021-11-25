Жители Турции начали скупать бензин после обвала лиры (видео)

Очередь на заправках в Турции. Фото: twitter.com/mrw188

Жители Турции публикуют в социальных сетях видео, на которых можно заметить длинные очереди из автомобилей за бензином. Вероятно, это связано с возможным ростом цен на топливо из-за падения лиры.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg, в Турции в ближайшее время может быть повышение цен на бензин и дизельное топливо из-за падения курса турецкой лиры.

Курс лиры по отношению к доллару на сегодня, 25 ноября, варьируется от 11,89 до 12,16.

Поэтому многие жители Турции решили запастись топливом, пока оно не подорожало. Многие заправляют не только полные баки автомобилей, но и набирают бензин в дополнительные емкости.

На некоторых видео можно заметить стычки между автовладельцами на заправках.

Тем временем турецкие магазины ввели квоты на покупку сахара, масла и кофе. Поскольку продавцы не знают, как изменится ситуация с курсом лиры в ближайшее время.

Компания Apple также пока приостановила продажи на сайте в Турции после обвала лиры. Купить гаджеты Apple невозможно и в магазинах Анкары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943922-zhiteli-turtsii-nachali-skupat-benzin-posle-obvala-liry-video/