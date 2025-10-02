jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Закупили билеты для сотрудников на матч "Кайрат" — "Реал": на заявление депутата ответили в нацхолдинге

      Опубликовано:

      Матч "Кайрат" - "Реал Мадрид"
      Матч. Фото: Neville Hopwood - UEFA/UEFA via Getty Images

      В Национальном управляющем холдинге "Байтерек" прокомментировали слова депутата мажилиса Бакытжана Базарбека о закупке билетов для сотрудников на матч "Кайрат" - "Реал", передает NUR.KZ.

      Вчера мы писали, что Бакытжан Базарбек потребовал провести проверку информации о том, что 5 тыс. билетов на матч были приобретены сотрудниками национальных холдингов и проверить, на какие средства осуществлялся закуп - на личные средства сотрудников или бюджетные.

      В пресс-службе АО "НУХ "Байтерек" официально опровергли заявление мажилисмена.

      "Сообщаем, что холдинг "Байтерек" не приобретал билеты на указанный матч за счет бюджетных, корпоративных или иных средств. Массового посещения мероприятия сотрудниками холдинга не организовывалось, централизованной закупки билетов не осуществлялось.

      В случае индивидуального посещения матча отдельными сотрудниками холдинга, это происходило исключительно в личное время (к примеру, во время очередного трудового отпуска) и за личные средства", - сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      Также отмечается, что отгулы или освобождение от работы в день проведения матча сотрудникам не предоставлялись.

      Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

      После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"

      Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

      После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" мадридскому "Реалу" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.

      Что касается билетов, алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат"-"Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру. На жалобы казахстанцев отреагировали в компании по продаже билетов.

      Также мы писали, что многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру. На жалобы фанатов отреагировали в АО "Казахтелеком" и на телеканале QAZSPORT.

