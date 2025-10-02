"Закупили билеты для сотрудников на матч "Кайрат" — "Реал": на заявление депутата ответили в нацхолдинге

В Национальном управляющем холдинге "Байтерек" прокомментировали слова депутата мажилиса Бакытжана Базарбека о закупке билетов для сотрудников на матч "Кайрат" - "Реал", передает NUR.KZ.

Вчера мы писали, что Бакытжан Базарбек потребовал провести проверку информации о том, что 5 тыс. билетов на матч были приобретены сотрудниками национальных холдингов и проверить, на какие средства осуществлялся закуп - на личные средства сотрудников или бюджетные.

В пресс-службе АО "НУХ "Байтерек" официально опровергли заявление мажилисмена.

"Сообщаем, что холдинг "Байтерек" не приобретал билеты на указанный матч за счет бюджетных, корпоративных или иных средств. Массового посещения мероприятия сотрудниками холдинга не организовывалось, централизованной закупки билетов не осуществлялось.

В случае индивидуального посещения матча отдельными сотрудниками холдинга, это происходило исключительно в личное время (к примеру, во время очередного трудового отпуска) и за личные средства", - сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

Также отмечается, что отгулы или освобождение от работы в день проведения матча сотрудникам не предоставлялись.

