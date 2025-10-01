Что происходило в Алматы после матча "Кайрат" — "Реал Мадрид"

Накануне в Алматы состоялся матч между местным "Кайратом" и легендарным мадридским "Реалом" - для казахстанских болельщиков это событие стало настоящим праздником, передает NUR.KZ.

После завершения матча болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

Фанаты поддержали алматинский клуб, несмотря на крупное поражение.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди с флагами Казахстана и клубной символикой шли по улицам и скандировали лозунги в поддержку игроков.

"Кайрат" спасибо за праздник", "Алматы столица мира", - благодарили болельщики алматинский клуб.

Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом".

Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу".

