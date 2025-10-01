"Люди с билетами не смогли посмотреть матч": алматинцы заявили, что их не пустили на стадион

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    "Люди с билетами не смогли посмотреть матч": алматинцы заявили, что их не пустили на стадион

    Опубликовано:

    Болельщики перед матчем
    Болельщики перед матчем. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру, передает NUR.KZ.

    Как написала одна из пользовательниц в соцсети, она приобрела два билета, но не смогла попасть на стадион.

    "Представьте, покупаешь в день продаж 2 билета за 250 тыс., приходишь с ребенком в 18:45, пробиваешься сквозь давку безбилетников к 21:30 к первому турникету и прямо перед твоим носом дается команда никого не впускать! Остаешься за турникетом стадиона, наблюдая онлайн, что кто-то уже сидит на твоих местах на 6 секторе. Организация полный провал", - написала девушка.

    "Сколько таких как я, у которых был билет, не попали на матч? Из-за толпы дикарей, которые устроили драку и лезли без очереди? Думаю около сотни людей, в километровой очереди не было ни одного полицейского, еле вылезла из этой очереди живой", - пишет другая девушка.

    Свежая публикация по теме:
    "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

    "Полицейские решили не пропускать, а безбилетники наглым образом испортили людям праздник. Люди с билетами не смогли посмотреть матч и показать кумиров своим детям. Каждый раз какой-то беспредел в Алматы, когда дело касается футбольных матчей. Позорище, людей жаль по-человечески", - пишут в соцсети.

    При этом другая алматинка отметила, что многие и вовсе проходили бесплатно.

    "На матч с "Реалом" многие прошли бесплатно. Кто-то взял билет за 10 тыс., а кто-то за 200 тыс. Но пройти бесплатно - это конечно мощь, даже не пройти, а пропустить. Очень жаль, что стадион оккупировали селфишники, которым нужен бы понт, а истинные фанаты футбола остались за воротами, в кафешках, и подняли такой шум, что дух захватывало", - сообщила пользователь Сети.

    Между тем, вчера в непосредственной близости от стадиона перекупщики предлагали билеты на матч за 300 тысяч тенге. Однако, как пишут в соцсетях, люди не могли попасть на матч, приобретя билеты.

    "Надеюсь, теперь наши люди перестанут доверять перекупам. Куча историй в Тредс, как не смогли люди с билетами попасть на матч. Цифровизация играет на руку мошенникам. Один и тот же QR код продается большому количеству людей. Кто первый успел зайти по нему, тот и попадает на мероприятие. Остальные в пролёте", - написал пользователь.

    Однако на стадионе остались и свободные места. Как предположили болельщики, это те места, билеты на которые не смогли продать те самые перекупщики.

    "На матче вчера были свободные места. Видимо это те, что не смогли продать перекупы. и так дорого стоит билет, еще и заряжать цену и делать на этом деньги, я не понимаю таких людей, просто не нужно теперь ныть что у нас коррупция в стране", - написал пользователь Threads.

    Истинные болельщики, кто не смог попасть на матч, не сдержали своего негодования.

    "Пусть все перекупщики и лжефанаты теперь не смогут спать по ночам от стыда, потому что именно из-за таких людей настоящие фанаты не смогли попасть на матч и нормально поддержать команду", - написала девушка в соцсети.

    Кому-то и вовсе пришлось изобретать необычные способы, что посмотреть игру.

    "Вы просто не представляете, какое дикарство происходило со стороны улицы Сатпаева… Люди лезли на остановку, пытались перелезть через забор, залезли на деревья, плевки, мусор, хотели пройти на стадион без билетов, что создало давку и люди с билетами не смогли зайти на матч, у некоторых девушек и детей началась паника", - возмутился пользователь.

    Организаторы матча пока не комментируют ситуацию с билетами. Также неясно, возместят ли стоимость билетов людям, кто не смог попасть на стадион. Мы направили запрос в футбольный клуб "Кайрат", но на момент публикации ответ не был получен.

    Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

    После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"

    После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.

    Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.