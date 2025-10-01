"Люди с билетами не смогли посмотреть матч": алматинцы заявили, что их не пустили на стадион

Алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру, передает NUR.KZ.

Как написала одна из пользовательниц в соцсети, она приобрела два билета, но не смогла попасть на стадион.

"Представьте, покупаешь в день продаж 2 билета за 250 тыс., приходишь с ребенком в 18:45, пробиваешься сквозь давку безбилетников к 21:30 к первому турникету и прямо перед твоим носом дается команда никого не впускать! Остаешься за турникетом стадиона, наблюдая онлайн, что кто-то уже сидит на твоих местах на 6 секторе. Организация полный провал", - написала девушка.

"Сколько таких как я, у которых был билет, не попали на матч? Из-за толпы дикарей, которые устроили драку и лезли без очереди? Думаю около сотни людей, в километровой очереди не было ни одного полицейского, еле вылезла из этой очереди живой", - пишет другая девушка.

"Полицейские решили не пропускать, а безбилетники наглым образом испортили людям праздник. Люди с билетами не смогли посмотреть матч и показать кумиров своим детям. Каждый раз какой-то беспредел в Алматы, когда дело касается футбольных матчей. Позорище, людей жаль по-человечески", - пишут в соцсети.

При этом другая алматинка отметила, что многие и вовсе проходили бесплатно.

"На матч с "Реалом" многие прошли бесплатно. Кто-то взял билет за 10 тыс., а кто-то за 200 тыс. Но пройти бесплатно - это конечно мощь, даже не пройти, а пропустить. Очень жаль, что стадион оккупировали селфишники, которым нужен бы понт, а истинные фанаты футбола остались за воротами, в кафешках, и подняли такой шум, что дух захватывало", - сообщила пользователь Сети.

Между тем, вчера в непосредственной близости от стадиона перекупщики предлагали билеты на матч за 300 тысяч тенге. Однако, как пишут в соцсетях, люди не могли попасть на матч, приобретя билеты.

"Надеюсь, теперь наши люди перестанут доверять перекупам. Куча историй в Тредс, как не смогли люди с билетами попасть на матч. Цифровизация играет на руку мошенникам. Один и тот же QR код продается большому количеству людей. Кто первый успел зайти по нему, тот и попадает на мероприятие. Остальные в пролёте", - написал пользователь.

Однако на стадионе остались и свободные места. Как предположили болельщики, это те места, билеты на которые не смогли продать те самые перекупщики.

"На матче вчера были свободные места. Видимо это те, что не смогли продать перекупы. и так дорого стоит билет, еще и заряжать цену и делать на этом деньги, я не понимаю таких людей, просто не нужно теперь ныть что у нас коррупция в стране", - написал пользователь Threads.

Истинные болельщики, кто не смог попасть на матч, не сдержали своего негодования.

"Пусть все перекупщики и лжефанаты теперь не смогут спать по ночам от стыда, потому что именно из-за таких людей настоящие фанаты не смогли попасть на матч и нормально поддержать команду", - написала девушка в соцсети.

Кому-то и вовсе пришлось изобретать необычные способы, что посмотреть игру.

"Вы просто не представляете, какое дикарство происходило со стороны улицы Сатпаева… Люди лезли на остановку, пытались перелезть через забор, залезли на деревья, плевки, мусор, хотели пройти на стадион без билетов, что создало давку и люди с билетами не смогли зайти на матч, у некоторых девушек и детей началась паника", - возмутился пользователь.

Организаторы матча пока не комментируют ситуацию с билетами. Также неясно, возместят ли стоимость билетов людям, кто не смог попасть на стадион. Мы направили запрос в футбольный клуб "Кайрат", но на момент публикации ответ не был получен.

