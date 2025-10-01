Сайты не открывались, приложения зависали: казахстанцы раскритиковали трансляцию матча "Кайрат" - "Реал"
Опубликовано:
Многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру, передает NUR.KZ.
В соцсети Threads появились десятки публикаций о вчерашних проблемах с просмотром матча.
"Люди добрые, отправьте сайт, по которому можно смотреть Qazsport слетел", " У меня слетел Qazsport и "Кинопоиск", "А как трансляция важнейшего для Казахстана матча проходит? Я пол часа не могу зайти ни через ноут, ни через канал на телевизоре, ни даже через "Кинопоиск", "В интернете на Qazsport, Qazaqstan вообще сайты не открывались, приложение Qazaqstan tv, грузилось пол часа, и онлайн трансляция: просто черный экран и звук первого тайма", - жаловались пользователи.
Некоторые пользователи попытались объяснить, почему так получилось.
"У меня вылезла Ошибка 500 - проблема внутреннего сервера. Это значит, что проблема была на стороне сервера Qazsport. Причем тут трансляция через антенну-то?" - пытался разобраться в проблеме юзер.
В Telegram-канале Egov.press также пожаловались на трансляцию.
"На телеканалы Qazsport и Qazaqstan TV из народных денег выделяются миллиарды тенге, однако они умудряются допускать ошибки каждый раз перед ответственным матчем. У них не работает онлайн трансляция. В это время тысячи людей, купивших дорогие билеты, не могут попасть на стадион в Алматы. Мобильный интернет тоже тормозит", - написал автор.
Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале рассказал, что трансляция сильно отставала от игры - на несколько минут. Также, по его словам, другие пользователи жаловались на интернет и тв-трансляцию.
Корреспондент NUR.KZ также не смог посмотреть трансляцию матча на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.
Редакция NUR.KZ обратилась за комментариями касательно жалоб пользователей в пресс-службы АО "Казахтелеком" и телеканала Qazsport.
Стоит отметить, что исторический матч "Карат" - "Реал" оставил у казахстанцев не только теплые впечатления от игры, ведь не все, даже имея на руках билеты, смогли попасть на стадион. Болельщики столкнулись с неприятностями на входе. Многие отметили, что скопление людей привело к давке.
Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.
Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Я думала не выживу": казахстанцы пожаловались на давку перед матчем "Кайрат" — "Реал"
- "Мы жили этим матчем": как казахстанцы отреагировали на поражение "Кайрата" в игре с "Реалом"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2292315-sayty-ne-otkryvalis-prilozheniya-zavisali-kazahstancy-raskritikovali-translyaciyu-matcha-kayrat-real/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах