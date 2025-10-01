Сайты не открывались, приложения зависали: казахстанцы раскритиковали трансляцию матча "Кайрат" - "Реал"

Многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру, передает NUR.KZ.

В соцсети Threads появились десятки публикаций о вчерашних проблемах с просмотром матча.

"Люди добрые, отправьте сайт, по которому можно смотреть Qazsport слетел", " У меня слетел Qazsport и "Кинопоиск", "А как трансляция важнейшего для Казахстана матча проходит? Я пол часа не могу зайти ни через ноут, ни через канал на телевизоре, ни даже через "Кинопоиск", "В интернете на Qazsport, Qazaqstan вообще сайты не открывались, приложение Qazaqstan tv, грузилось пол часа, и онлайн трансляция: просто черный экран и звук первого тайма", - жаловались пользователи.

Жалобы пользователей. Скриншот: threads.com

Некоторые пользователи попытались объяснить, почему так получилось.

"У меня вылезла Ошибка 500 - проблема внутреннего сервера. Это значит, что проблема была на стороне сервера Qazsport. Причем тут трансляция через антенну-то?" - пытался разобраться в проблеме юзер.

Жалобы пользователей. Скриншот: threads.com

В Telegram-канале Egov.press также пожаловались на трансляцию.

"На телеканалы Qazsport и Qazaqstan TV из народных денег выделяются миллиарды тенге, однако они умудряются допускать ошибки каждый раз перед ответственным матчем. У них не работает онлайн трансляция. В это время тысячи людей, купивших дорогие билеты, не могут попасть на стадион в Алматы. Мобильный интернет тоже тормозит", - написал автор.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале рассказал, что трансляция сильно отставала от игры - на несколько минут. Также, по его словам, другие пользователи жаловались на интернет и тв-трансляцию.

Корреспондент NUR.KZ также не смог посмотреть трансляцию матча на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Редакция NUR.KZ обратилась за комментариями касательно жалоб пользователей в пресс-службы АО "Казахтелеком" и телеканала Qazsport.

Стоит отметить, что исторический матч "Карат" - "Реал" оставил у казахстанцев не только теплые впечатления от игры, ведь не все, даже имея на руках билеты, смогли попасть на стадион. Болельщики столкнулись с неприятностями на входе. Многие отметили, что скопление людей привело к давке.

