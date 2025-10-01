"ПСЖ" вырвал победу над "Барселоной" в матче Лиги чемпионов
Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали выездную победу над испанской "Барселоной" в матче Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура общего этапа. Матч прошел на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.
Хозяева поля вышли вперед благодаря голу испанского форварда Феррана Торреса (19 минута). Парижане отыгрались еще до перерыва усилиями французского нападающего Сенни Маюлю (38). Автором победного гола в концовке стал португальский форвард гостей Гонсалу Рамуш (90).
Победа позволила "ПСЖ" набрать максимальные шесть очков и остаться в числе лидеров общего этапа. "Барселона" же с тремя баллами занимает 16-е место.
В другом матче игрового дня английский "Манчестер Сити" не смог победить на выезде "Монако", встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. У гостей дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд (15, 44), у хозяев поля отличились нидерландский защитник Джордан Тезе (18) и английский игрок обороны Эрик Дайер (90, с пенальти).
Другой английский топ-клуб — лондонский"Арсенал" — на своем поле одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились бразильский форвард Габриэл Мартинелли (12) и английский вингер Букайо Сака (90+3).
Полные результаты игрового дня 1 октября:
- "Юнион" (Бельгия) — "Ньюкасл Юнайтед" (Англия). 0:4
- "Карабах" (Азербайджан) — "Копенгаген" (Дания). 2:0
- "Барселона" (Испания) — "ПСЖ" (Франция). 1:2
- "Наполи" (Италия) — "Спортинг" (Португалия). 2:1
- "Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия). 2:2
- "Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия). 2:2
- "Байер" (Германия) — "ПСВ" (Нидерланды). 1:1
- "Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). 2:0
- "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Атлетик" (Испания). 4:1
Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.
