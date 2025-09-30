"Слон и Моська": тренер "Кайрата" призвал "смотреть правде в глаза" после разгрома от "Реала"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура общего этапа. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился разгромной победой "Реала" со счетом 5:0.

"Что здесь комментировать... Мы в разных весовых категориях находимся, это надо принять. В любом случае мы получили бесценный опыт с таким соперником. Всегда обидно проигрывать — любой команде. Тяжело, но нужно принять — это наш уровень. Мы пытались, старались, моментами неплохо действовали. Наверное, как минимум на один гол наиграли. Но, к сожалению, не удалось даже забить.

В любом случае ребят поблагодарили за самоотдачу, желание, рвение. Они большие молодцы. Также хотелось бы поблагодарить болельщиков. Очередной аншлаг, полный стадион. Наверное, не зря все-таки мы привезли "Реал". И болельщики, и телезрители посмотрели на мастеров высочайшего уровня. Чем чаще мы будем такие команды привозить, тем больше плюсов для всего Казахстана", — сказал Уразбахтин.

Развивая свою мысль, отечественный специалист даже сделал отсылку к знаменитой басне Ивана Крылова.

"Это как "Слон и Моська". Давайте правде в глаза смотреть. У них стоимость состава — 1,4 млрд [евро]. Один футболист стоит больше, чем весь наш чемпионат. Мы это прекрасно понимаем, как и ребята. Задача любого клуба в Казахстане — как можно чаще попадать на такие стадии еврокубков, чтобы подобные соперники к нам приезжали. От этого будет выигрывать весь наш футбол, вся страна. Возможно, начнут строить хорошие стадионы, чтобы не было стыдно принимать таких соперников.

Руководство клуба, тренерский штаб и сами ребята понимают, где мы находимся. Обидно проигрывать, но как за Мбаппе угнаться? Он очень быстрый, как и Винисиус. Высокого уровня футболисты. Но наши ребята казахстанские будут прогрессировать, играя с такими командами, и в какой-то момент уже смогут обыгрывать более сильных соперников", — подчеркнул Уразбахтин.

Также тренер напомнил, что "Кайрату" предстоят очень ответственные матчи в Казахстанской премьер-лиге. По его словам, эти игры можно считать более важными, чем следующую встречу в Лиге чемпионов с кипрским "Пафосом", которая запланирована на 21 октября в Алматы.

"Нам нужно двигаться дальше. Впереди три игры чемпионата. Все прекрасно понимают, что нужно быстро переключаться. У нас три очень важных матча [в КПЛ]. Постараемся взять максимум, задача отстоять чемпионство не снимается. Думаю, матчи чемпионата на данный момент важнее [чем с "Пафосом"], — отметил Уразбахтин.

Ранее итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

