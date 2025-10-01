"Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"

В рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА алматинский "Кайрат" потерпел уже два поражения - стало известно, какое место он занимает в турнирной таблице, передает Sports.kz.

На выезде алматинцы проиграли "Спортингу" со счетом 1:4, а дома уступили мадридскому "Реалу" со счетом 0:5.

Издание пишет, что в активе казахстанский клуб очков не имеет и с разницей забитых и пропущенных мячей "-8" занимает последнее, 36-е, место в турнирной таблице.

Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом.

