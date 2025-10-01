Казахстанцы раскритиковали трансляцию матча "Кайрат" — "Реал": стали известны причины перебоев

Некачественную трансляцию важного для страны матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" прокомментировали в АО "Казахтелеком" и на телеканале QAZSPORT, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали, что многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру.

Корреспонденту NUR.KZ в ответ на запрос прокомментировать ситуацию в пресс-службе АО "Казахтелеком" сообщили, что во время трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" 30 сентября на телеканале QAZSPORT зрители столкнулись с перебоями и ухудшением качества изображения при просмотре контента через онлайн-сервисы.

"При этом необходимо подчеркнуть, что сетевая инфраструктура "Казахтелекома" работала в штатном режиме и обеспечивала обработку возросшей нагрузки. Об этом свидетельствуют стабильные показатели по другим телевизионным каналам и сервисам, которыми пользовались наши абоненты.

Проблемы, возникшие у зрителей при просмотре футбольного матча, были связаны с некорректным входящим потоком от телевизионных компаний", - ответили в "Казахтелекоме".

По имеющейся информации компании, серверные мощности телекомпаний, осуществлявших съемку и трансляцию эфира, не справились с резким ростом числа подключений и трафика. В результате сбои наблюдались одновременно у всех операторов, предоставляющих OTT-сервисы (over-the-top) доступа к развлекательному контенту, поскольку они получали от источника технически некорректный, деградированный сигнал.

"Сетевая инфраструктура АО "Казахтелеком" во время трансляции работала стабильно, обеспечивая оптимальное распределение трафика через локальные CDN и кэширующие серверы контент-провайдеров. Выявленные ограничения при просмотре матча были вызваны внешними факторами, связанными с источником вещания, и находились за пределами зоны ответственности "Казахтелекома", - добавили в компании.

Понимая, что объем онлайн-трансляций будет только расти, в АО "Казахтелеком" считают важным провести совместную работу над улучшением архитектуры вещания и исключением "узких мест".

"Решение подобных ситуаций возможно только при скоординированных действиях и оперативных решениях в сотрудничестве с коллегами из ТВ-направления", - заключили в компании.

Кроме того, телеканал QAZSPORT в Telegram-канале отреагировал на жалобы казахстанцев.

"Во время трансляции футбольного матча между футбольными клубами "Кайрат" - "Реал Мадрид", возникли технические неполадки, в результате чего зрителям не удалось в полном объеме просмотреть онлайн-трансляцию матча.

РТРК "Казахстан" провела все необходимые подготовительные технические работы до начала матча. Мощность серверов была увеличена втрое по сравнению с обычной нагрузкой, а система доставки видеопотока была оптимизирована. Однако, несмотря на оперативные попытки устранить возникшую проблему с самого начала трансляции, не удалось стабилизировать онлайн показ из-за внешних неполадок в интернет-сети", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в настоящее время проводится всесторонний технический анализ ситуации. Корпорация также принесла свои глубокие извинения зрителям за доставленные неудобства.

