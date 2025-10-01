Казахстанцы раскритиковали трансляцию матча "Кайрат" — "Реал": стали известны причины перебоев
Опубликовано:
Некачественную трансляцию важного для страны матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" прокомментировали в АО "Казахтелеком" и на телеканале QAZSPORT, передает NUR.KZ.
Сегодня мы писали, что многие казахстанские болельщики в социальных сетях пожаловались на качество трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" - некоторые вовсе не смогли посмотреть игру.
Корреспонденту NUR.KZ в ответ на запрос прокомментировать ситуацию в пресс-службе АО "Казахтелеком" сообщили, что во время трансляции матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" 30 сентября на телеканале QAZSPORT зрители столкнулись с перебоями и ухудшением качества изображения при просмотре контента через онлайн-сервисы.
"При этом необходимо подчеркнуть, что сетевая инфраструктура "Казахтелекома" работала в штатном режиме и обеспечивала обработку возросшей нагрузки. Об этом свидетельствуют стабильные показатели по другим телевизионным каналам и сервисам, которыми пользовались наши абоненты.
Проблемы, возникшие у зрителей при просмотре футбольного матча, были связаны с некорректным входящим потоком от телевизионных компаний", - ответили в "Казахтелекоме".
По имеющейся информации компании, серверные мощности телекомпаний, осуществлявших съемку и трансляцию эфира, не справились с резким ростом числа подключений и трафика. В результате сбои наблюдались одновременно у всех операторов, предоставляющих OTT-сервисы (over-the-top) доступа к развлекательному контенту, поскольку они получали от источника технически некорректный, деградированный сигнал.
"Сетевая инфраструктура АО "Казахтелеком" во время трансляции работала стабильно, обеспечивая оптимальное распределение трафика через локальные CDN и кэширующие серверы контент-провайдеров. Выявленные ограничения при просмотре матча были вызваны внешними факторами, связанными с источником вещания, и находились за пределами зоны ответственности "Казахтелекома", - добавили в компании.
Понимая, что объем онлайн-трансляций будет только расти, в АО "Казахтелеком" считают важным провести совместную работу над улучшением архитектуры вещания и исключением "узких мест".
"Решение подобных ситуаций возможно только при скоординированных действиях и оперативных решениях в сотрудничестве с коллегами из ТВ-направления", - заключили в компании.
Кроме того, телеканал QAZSPORT в Telegram-канале отреагировал на жалобы казахстанцев.
"Во время трансляции футбольного матча между футбольными клубами "Кайрат" - "Реал Мадрид", возникли технические неполадки, в результате чего зрителям не удалось в полном объеме просмотреть онлайн-трансляцию матча.
РТРК "Казахстан" провела все необходимые подготовительные технические работы до начала матча. Мощность серверов была увеличена втрое по сравнению с обычной нагрузкой, а система доставки видеопотока была оптимизирована. Однако, несмотря на оперативные попытки устранить возникшую проблему с самого начала трансляции, не удалось стабилизировать онлайн показ из-за внешних неполадок в интернет-сети", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в настоящее время проводится всесторонний технический анализ ситуации. Корпорация также принесла свои глубокие извинения зрителям за доставленные неудобства.
Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.
Что касается билетов, алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат"-"Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру. На жалобы казахстанцев отреагировали в компании по продаже билетов.
Также депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Жалобы на спекуляции с билетами на матч "Кайрат" — "Реал" прокомментировали в МВД
- "Без беспорядков и нарушений": полиция о болельщиках на матче "Кайрат" — "Реал"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2292477-kazahstancy-raskritikovali-translyaciyu-matcha-kayrat-real-stali-izvestny-prichiny-pereboev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах