"Кайрат" заслуживает играть в Лиге чемпионов, заявил тренер "Реала" Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо на пресс-конференции подвел итоги матча Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура общего этапа. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0.

"У нас была четкая цель выиграть матч. Думаю, мы добились хорошего старта в Лиге чемпионов — шесть очков из шести. Также сегодня у нас была хорошая возможность забить много голов, чем мы и воспользовались. Футболисты играли спокойно и сделали все на высоком уровне. Теперь нам предстоит вернуться и думать уже о следующем матче", — заявил Алонсо.

Испанский специалист отдал должное футболистам "Кайрата". По его мнению, алматинская команда достойна выступать на высочайшем уровне.

"Кайрат" заслуживает играть в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей из Алматы, особенно когда сюда прибыл "Реал". Нас прекрасно приняли, атмосфера была замечательной. Но мы понимали, в каких условиях будем играть. Желаю футболистам "Кайрата" в дальнейшем всего самого наилучшего.

В начале матча мы были удивлены их интенсивностью. Возможно, в какие-то моменты нам даже было некомфортно. Были эпизоды, которые могут выбить из колеи", — сказал Алонсо.

Хет-трик в минувшем матче оформил Килиан Мбаппе. Французский форвард открыл счет с пенальти, а затем забил еще дважды с игры. В результате он был признан лучшим футболистом матча.

"Мбаппе играет ключевую роль практически в каждом матче. Он эффективен, особенно перед воротами, когда завершает многие голевые моменты. Сегодня он это прекрасно продемонстрировал, особенно первый гол с игры был очень красивым. Я доволен тем, какое влияние Килиан оказывает на партнеров каждый день. Он проводит выдающийся сезон", — отметил Алонсо.

Напомним, теперь в активе "Реала" максимальные шесть очков и лидерство в таблице Лиги чемпионов. "Кайрат" без набранных баллов занимает последнее 36-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.