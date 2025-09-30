"Очень красивые горы": тренер "Реала" Хаби Алонсо захотел провести в Алматы больше времени
Опубликовано:
Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо на пресс-конференции поделился впечатлениями от пребывания в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
"Реал" прибыл в Казахстан в ночь на понедельник. Во вторник команда разгромила алматинский "Кайрат" в рамках второго тура Лиги чемпионов. В ночь на среду мадридцы вылетят в Испанию.
"В Казахстане мы в первую очередь много работали. Но при возможности я был бы рад провести здесь больше времени. И здесь действительно красивые горы. Вообще-то мы часто путешествуем, но такие горы меня очень интересуют", — признался Алонсо.
Напомним, испанский специалист после матча с "Кайратом" также отметил, что алматинская команда заслуживает выступать в Лиге чемпионов.
Также мы рассказывали, как казахстанские болельщики следили за минувшей игрой за пределами стадиона, а спрос на гостиничные номера резко взлетел из-за этой встречи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- "Кайрат" заслуживает играть в Лиге чемпионов, заявил тренер "Реала" Хаби Алонсо
- Мбаппе назван лучшим игроком исторического матча "Кайрата" с "Реалом"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2292225-ochen-krasivye-gory-trener-reala-habi-alonso-zahotel-provesti-v-almaty-bolshe-vremeni/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах