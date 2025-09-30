"Очень красивые горы": тренер "Реала" Хаби Алонсо захотел провести в Алматы больше времени

Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо на пресс-конференции поделился впечатлениями от пребывания в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Реал" прибыл в Казахстан в ночь на понедельник. Во вторник команда разгромила алматинский "Кайрат" в рамках второго тура Лиги чемпионов. В ночь на среду мадридцы вылетят в Испанию.

"В Казахстане мы в первую очередь много работали. Но при возможности я был бы рад провести здесь больше времени. И здесь действительно красивые горы. Вообще-то мы часто путешествуем, но такие горы меня очень интересуют", — признался Алонсо.

Напомним, испанский специалист после матча с "Кайратом" также отметил, что алматинская команда заслуживает выступать в Лиге чемпионов.

