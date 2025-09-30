jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Кайрат" крупно проиграл "Реалу" в домашнем матче Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Матч "Кайрата" с "Реалом"
      Матч "Кайрата" с "Реалом". Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

      Футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели домашнее поражение от испанского "Реала" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках второго тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

      Мадридцы вышли вперед в первом тайме благодаря голу французского нападающего Килиана Мбаппе с пенальти (25 минута). Вскоре после перерыва форвард оформил дубль (52). После передачи бельгийского вратаря Тибо Куртуа он реализовал выход один на один, перебросив мяч через казахстанского голкипера Шерхана Калмурзу (52).

      На 67-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Реала" за предполагаемый фол на белорусском полузащитнике Валерии Громыко. Однако после использования VAR рефери отменил это решение.

      Ближе к концовке встречи Мбаппе оформил хет-трик (73). Он нанес точный удар с линии штрафной площади после передачи турецкого вингера Арды Гюлера.

      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      Преимущество мадридцев увеличил французский полузащитник Эдуарду Камавинга (83). Вскоре после выхода на замену он головой замкнул навес бразильского форварда Родриго.

      Окончательный счет в компенсированное ко второму тайму время установил испано-марокканский вингер Браим Диас. Из пределов штрафной он отправил мяч в дальний угол ворот после паса испанского форварда Гонсало Гарсии.

      Для "Кайрата" это был первый в истории домашний матч в основном раунде Лиги чемпионов. Команда потерпела второе подряд крупное поражение в главном еврокубке. Без набранных очков и с разницей голов 1:9 алматинцы пока занимают последнее 36-е место в таблице. "Реал" же с максимальными шестью баллами стал промежуточным лидером.

      Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
