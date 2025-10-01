"С билетами не пускали на матч "Кайрат" — "Реал": на жалобы казахстанцев ответили в Ticketon
На жалобы казахстанцев, что не все обладатели билетов на матч "Кайрат" - "Реал" смогли попасть на Центральный стадион в Алматы, отреагировали в компании по продаже билетов, передает NUR.KZ.
Директор по коммуникациям компании Freedom Ticketon Азамат Атагелдиев прокомментировал сложившуюся ситуацию.
"В Сети активно обсуждается ситуация с болельщиками, которые не смогли попасть на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид". Игра наглядно показала: проблема перекупщиков и поддельных билетов по-прежнему остается актуальной. Добросовестные зрители не должны становиться жертвами недобросовестных лиц", - сказал представитель компании.
Он отметил, что не менее важен и вопрос культуры посещения массовых мероприятий. Отсутствие билета не может создавать препятствия для других болельщиков, идущих на стадион.
"Мы внимательно разбираем каждое событие и продолжаем совершенствовать сервис, чтобы посещение мероприятий было максимально удобным и безопасным для наших пользователей", - добавил Атагелдиев.
Кроме того, в компании поблагодарили ФК "Кайрат" за достойную игру против одного из сильнейших клубов мира и за то, что команда подарила болельщикам яркие эмоции.
Напомним, алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат"-"Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру.
Добавим, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.
Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.
Также депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики".
