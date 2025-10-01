"С билетами не пускали на матч "Кайрат" — "Реал": на жалобы казахстанцев ответили в Ticketon

На жалобы казахстанцев, что не все обладатели билетов на матч "Кайрат" - "Реал" смогли попасть на Центральный стадион в Алматы, отреагировали в компании по продаже билетов, передает NUR.KZ.

Директор по коммуникациям компании Freedom Ticketon Азамат Атагелдиев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"В Сети активно обсуждается ситуация с болельщиками, которые не смогли попасть на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид". Игра наглядно показала: проблема перекупщиков и поддельных билетов по-прежнему остается актуальной. Добросовестные зрители не должны становиться жертвами недобросовестных лиц", - сказал представитель компании.

Он отметил, что не менее важен и вопрос культуры посещения массовых мероприятий. Отсутствие билета не может создавать препятствия для других болельщиков, идущих на стадион.

"Мы внимательно разбираем каждое событие и продолжаем совершенствовать сервис, чтобы посещение мероприятий было максимально удобным и безопасным для наших пользователей", - добавил Атагелдиев.

Кроме того, в компании поблагодарили ФК "Кайрат" за достойную игру против одного из сильнейших клубов мира и за то, что команда подарила болельщикам яркие эмоции.

