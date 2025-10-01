jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Мы жили этим матчем": как казахстанцы отреагировали на поражение "Кайрата" в игре с "Реалом"

      Опубликовано:

      Матч "Кайрата" и "Реала" в ЛЧ
      Матч "Кайрата" и "Реала". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" от испанского "Реала" (Мадрид) в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре, передает NUR.KZ.

      Несмотря на то, что футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели домашнее поражение от испанского "Реала" с разгромным счетом 0:5, казахстанцы остались впечатлены игрой подопечных Рафаэля Уразбахтина.

      Своими эмоциями и реакциями пользователи активно делятся в соцсети Threads.

      "Да, мы проиграли. Но - мы и победили! Эти два дня подарили нам такие эмоции и гордость, которые невозможно измерить цифрами. Мы увидели, как "Кайрат" вышел на поле против самого "Реала". Услышали гимн Лиги чемпионов на нашей земле. Мы жили этим матчем, город дышал одним ритмом", - написали в соцсети.

      "Как же я горд за "Кайрат"! Это было достойно. Я вас обожаю. Ничего не напрасно, легенды начинаются с малого. Может вы и не победили, но побегать и помучиться их точно заставили. Это просто триумф для всего Казахстана", - поделился пользователь впечатлением.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      "Казахстан ликует так, как будто "Кайрат" победил "Реал Мадрид"!!! Знаете почему: мы впервые почувствовали свою силу, объединились в едином порыве, ликовали, несмотря на возраст и национальности. Это такое замечательное ощущение - патриотизм. Не передать словами. Алға, Казахстан! Алға, "Кайрат", - отметила казахстанка.

      Не обошлось и без шуточных историй о том, как казахстанцы следили за историческим матчем.

      Комментарий об игре "Кайрат" - "Реал"
      Комментарий. Скриншот: threads.com/@adilya.canada

      Комментарий об игре "Кайрат" - "Реал"
      Комментарий. Скриншот: threads.com/@issina28

      Отдельное внимание болельщики уделили молодому вратарю "Кайрата" Шерхану Калмурзе, которому удавалось успешно прерывать атаки мадридской команды.

      "Ему всего 17 (на самом деле 18 — прим. ред.). Он всего лишь третий вратарь. Но для нас он легенда. По лицу Мбаппе можно было бы понять, что он не рад нашему молодому вратарю. Все его недооценили. Игра держалась на нем, как на последней пуговке. Забрать мяч из-под ног кумира - это многое говорит. Да это "Реал Мадрид" - короли футбола, но не забывайте что наши "черно-желтые" играют. Тащил, как мог, хоть и совсем молод. Не побоялся! Но когда его чуть не травмировали, у всех болельщиков сердце замерло. Тащил игру наш молодой Шерхан Калмурза", - поделились казахстанцы.

      "Ну какой молодец!!!! Достойно сыграл! В 18 лет защищать ворота от "Реала", не дать забить Мбаппе. А как он обнимал мяч. Надеюсь, его заметят топовые футбольные клубы. Хоть счет 0:5, для меня "Кайрат" победители!", - также отметили игру вратаря.

      Комментарий про Шерхана Калмурза
      Комментарий. Скриншот: threads.com/@sogrevaet_

      А вот некоторые пользователи остались недовольны поддержкой казахстанской команды с трибун. Говорят, было слишком тихо.

      "Мне одно интересно, почему в стадионе было так тихо? Утрирую, конечно, про тишину, но согласитесь, ведь вообще не слышно было поддержки! Где ярые болельщики? Где "кричалки"? Где подготовка в конце концов? Раньше мы в универских соревах лучше кричали и поддерживали, кажется", - возмутились в соцсетях.

      Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

      Добавим, итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

      После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом".

      Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу".

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
