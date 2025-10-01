"Мы жили этим матчем": как казахстанцы отреагировали на поражение "Кайрата" в игре с "Реалом"

После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" от испанского "Реала" (Мадрид) в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре, передает NUR.KZ.

Несмотря на то, что футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели домашнее поражение от испанского "Реала" с разгромным счетом 0:5, казахстанцы остались впечатлены игрой подопечных Рафаэля Уразбахтина.

Своими эмоциями и реакциями пользователи активно делятся в соцсети Threads.

"Да, мы проиграли. Но - мы и победили! Эти два дня подарили нам такие эмоции и гордость, которые невозможно измерить цифрами. Мы увидели, как "Кайрат" вышел на поле против самого "Реала". Услышали гимн Лиги чемпионов на нашей земле. Мы жили этим матчем, город дышал одним ритмом", - написали в соцсети.

"Как же я горд за "Кайрат"! Это было достойно. Я вас обожаю. Ничего не напрасно, легенды начинаются с малого. Может вы и не победили, но побегать и помучиться их точно заставили. Это просто триумф для всего Казахстана", - поделился пользователь впечатлением.

"Казахстан ликует так, как будто "Кайрат" победил "Реал Мадрид"!!! Знаете почему: мы впервые почувствовали свою силу, объединились в едином порыве, ликовали, несмотря на возраст и национальности. Это такое замечательное ощущение - патриотизм. Не передать словами. Алға, Казахстан! Алға, "Кайрат", - отметила казахстанка.

Не обошлось и без шуточных историй о том, как казахстанцы следили за историческим матчем.

Отдельное внимание болельщики уделили молодому вратарю "Кайрата" Шерхану Калмурзе, которому удавалось успешно прерывать атаки мадридской команды.

"Ему всего 17 (на самом деле 18 — прим. ред.). Он всего лишь третий вратарь. Но для нас он легенда. По лицу Мбаппе можно было бы понять, что он не рад нашему молодому вратарю. Все его недооценили. Игра держалась на нем, как на последней пуговке. Забрать мяч из-под ног кумира - это многое говорит. Да это "Реал Мадрид" - короли футбола, но не забывайте что наши "черно-желтые" играют. Тащил, как мог, хоть и совсем молод. Не побоялся! Но когда его чуть не травмировали, у всех болельщиков сердце замерло. Тащил игру наш молодой Шерхан Калмурза", - поделились казахстанцы.

"Ну какой молодец!!!! Достойно сыграл! В 18 лет защищать ворота от "Реала", не дать забить Мбаппе. А как он обнимал мяч. Надеюсь, его заметят топовые футбольные клубы. Хоть счет 0:5, для меня "Кайрат" победители!", - также отметили игру вратаря.

А вот некоторые пользователи остались недовольны поддержкой казахстанской команды с трибун. Говорят, было слишком тихо.

"Мне одно интересно, почему в стадионе было так тихо? Утрирую, конечно, про тишину, но согласитесь, ведь вообще не слышно было поддержки! Где ярые болельщики? Где "кричалки"? Где подготовка в конце концов? Раньше мы в универских соревах лучше кричали и поддерживали, кажется", - возмутились в соцсетях.

Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

