"Мне пришлось кричать на сотрудников СОБРа": депутат возмутился организацией матча "Кайрат" - "Реал"

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики", передает NUR.KZ.

"Организация входа на стадион, по пятибалльной шкале, не выдерживает никакой критики. Болельщики с билетами не могли пройти внутрь: образовалась давка, среди людей были дети. Это было крайне плохо организовано, несмотря на то, что на месте находились значительные силы СОБРа, МВД и внутренних войск. Они фактически просто стояли и не участвовали в процессе, хотя могли бы помочь ускорить запуск зрителей", - написал Базарбек на своей странице в Facebook.

По его словам, организаторы оправдывались тем, что в очереди находились безбилетники. В результате многие болельщики заходили уже после начала матча с опозданием на 5-20 минут.

Он добавил, что цены на билеты были заоблачными, а люди, заплатившие большие деньги, рассчитывали хотя бы на минимальный комфорт, которым их не обеспечили.

"Лично мне пришлось буквально кричать на сотрудников СОБРа и организаторов, чтобы они ускорили запуск зрителей. Услышали ли они — непонятно. Но впечатления от футбольного вечера у меня остались крайне негативные. Было много безбилетников, все они сидели на проходах, невозможно было пройти", - подчеркнул депутат.

По словам Базарбека, находясь в Лиге чемпионов, нужно соответствовать высоким стандартам не только на поле, но и в организации матчей.

"Впереди как минимум три домашних игры. Надеюсь, что футбольный клуб "Кайрат" и акимат Алматы сделают выводы и обеспечат главное — комфорт и безопасность болельщиков, которые заплатили за билеты", - написал депутат мажилиса.

Он также потребовал провести проверку информации о том, что 5000 билетов на матч были приобретены сотрудниками национальных холдингов и проверить, на какие средства осуществлялся закуп - на личные средства сотрудников или бюджетные.

"Кроме того, прошу правоохранительные и антимонопольные органы проверить возможные схемы спекуляции с билетами, выявить круг лиц и компаний, скупавших их оптом, и привлечь виновных к ответственности. Люди, купившие билеты по заоблачным ценам, имеют право на честность и прозрачность, а не на схемы и дефицит, созданные искусственно", - заключил Базарбек.

