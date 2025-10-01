jitsu gif
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    "Мне пришлось кричать на сотрудников СОБРа": депутат возмутился организацией матча "Кайрат" - "Реал"

    Опубликовано:

    Перед матчем
    Перед матчем. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики", передает NUR.KZ.

    "Организация входа на стадион, по пятибалльной шкале, не выдерживает никакой критики. Болельщики с билетами не могли пройти внутрь: образовалась давка, среди людей были дети. Это было крайне плохо организовано, несмотря на то, что на месте находились значительные силы СОБРа, МВД и внутренних войск. Они фактически просто стояли и не участвовали в процессе, хотя могли бы помочь ускорить запуск зрителей", - написал Базарбек на своей странице в Facebook.

    По его словам, организаторы оправдывались тем, что в очереди находились безбилетники. В результате многие болельщики заходили уже после начала матча с опозданием на 5-20 минут.

    Он добавил, что цены на билеты были заоблачными, а люди, заплатившие большие деньги, рассчитывали хотя бы на минимальный комфорт, которым их не обеспечили.

    Свежая публикация по теме:
    "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

    "Лично мне пришлось буквально кричать на сотрудников СОБРа и организаторов, чтобы они ускорили запуск зрителей. Услышали ли они — непонятно. Но впечатления от футбольного вечера у меня остались крайне негативные. Было много безбилетников, все они сидели на проходах, невозможно было пройти", - подчеркнул депутат.

    По словам Базарбека, находясь в Лиге чемпионов, нужно соответствовать высоким стандартам не только на поле, но и в организации матчей.

    "Впереди как минимум три домашних игры. Надеюсь, что футбольный клуб "Кайрат" и акимат Алматы сделают выводы и обеспечат главное — комфорт и безопасность болельщиков, которые заплатили за билеты", - написал депутат мажилиса.

    Он также потребовал провести проверку информации о том, что 5000 билетов на матч были приобретены сотрудниками национальных холдингов и проверить, на какие средства осуществлялся закуп - на личные средства сотрудников или бюджетные.

    "Кроме того, прошу правоохранительные и антимонопольные органы проверить возможные схемы спекуляции с билетами, выявить круг лиц и компаний, скупавших их оптом, и привлечь виновных к ответственности. Люди, купившие билеты по заоблачным ценам, имеют право на честность и прозрачность, а не на схемы и дефицит, созданные искусственно", - заключил Базарбек.

    Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

    После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"

    После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.

    Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

    Также сегодня мы писали о том, что имеющие билеты болельщики возмутились тем, что не смогли попасть на игру.

    "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
    Больше по этой теме

