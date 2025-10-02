"На секунду растерялся": курьезный случай произошел с Мбаппе на стадионе в Алматы после матча
Нападающий клуба "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе попал в курьезную историю, когда 30 сентября делал фото на Центральном стадионе Алматы - кадры с места событий в своем профиле в Х опубликовал Goals Side.
Инцидент произошел после игры с "Кайратом" - Мбаппе фотографировался с призом лучшему игроку матча. Футболист позировал на фоне специального стенда, однако в какой-то момент он пошатнулся.
Мбаппе отскочил от стенда, но после увидел, что конструкцию держат двое мужчин.
"Килиан Мбаппе на секунду растерялся", - написали авторы ролика.
После футболист продолжил фотосъемку с трофеем.
Kylian Mbappe was confused there for a second pic.twitter.com/gZUKUP6705— Goals Side (@goalsside) October 1, 2025
Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реалу" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре. А УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.
