Из-за концерта Джей Ло в Астане ограничат движение

В Астане временно ограничат движения у "Астана Арены" во время концерта Дженнифер Лопес - мероприятие состоится 1 августа, предупредили в акимате, передает NUR.KZ.

В ведомстве напомнили, что 1 августа в столице на стадионе "Астана Арена" выступит всемирно известная американская певица Jennifer Lopez в рамках мирового тура "Up All Night".

"В связи с проведением масштабного концерта, с целью обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия, будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", - сообщили в акимате.

Припарковаться можно будет на территории ледового дворца "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотрека "Сарыарка", Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.

Как пообещали в акимате, для удобства зрителей концерта будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:

Парковка у Столичного цирка;

Парковка у мечети "Хазрет Султан";

Парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";

Парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;

Парковка у мечети "Бас Мешіт".

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях - до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

Стоит отметить, что концерт Дженнифер Лопес пройдет и в Алматы 10 августа. Ранее казахстанцев предупредили, что купленные на этот концерт билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

К слову, вокруг концерта уже разгорелся небольшой скандал, который, однако, быстро был решен. Так, после объявления об алматинском концерте Лопес ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Мы также писали, сколько казахстанцам придется заплатить за билеты на концерт мировой поп-дивы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.