"Могла быть заоблачной": цены на билеты на концерт Джей Ло объяснили организаторы

Продюсер "Астана концерт" Малик Хасенов во время пресс-конференции в Алматы объяснил, из чего складываются цены на билеты на концерт Джей Ло, передает NUR.KZ.

По словам Хасенова, в Астане билеты были раскуплены за 3 часа. Из-за того, что сайт рухнул после наплыва желающих купить билет, была создана новая площадка для продажи. Продюсер добавил, что в Алматы в первые 6 часов продаж были раскуплены все сидячие места.

"Цена на билет складывается из расчета себестоимости концерта. Так как это тур Джей Ло по миру, там цена получается недорогая. Но цены складываются из совокупности всех расходов, затем категория каждая согласовывается с тур-менеджером.

У нас модель стадионного концерта. Если бы мы рассмотрели такие площадки, как "Алматы Арена" и "Барыс Арена", которые меньше по вместимости, цена была бы заоблачной. При этом, когда концерт проводится на стадионе, ставится сцена, "отрезается" 30% сидячих мест, на поле укладывается защитное покрытие для зрителей - это плюс 6000 мест. Максимальная вместимость стадионов в Алматы и Астане - 25 тысяч человек.

Говорить, что билет дорогой… Мы изучали рынок и, если sold out случился за 3 часа, наверное, цена была установлена правильно", - рассказал Хасенов.

Он добавил, что в первую очередь были выкуплены все самые дорогие билеты.

Ожидается, что для проведения концерта вместе с Дженнифер Лопес приедет ее команда - в общей сложности порядка 100 человек. Шоу с множеством переодеваний будет соответствовать программе концертов певицы в других странах. За сутки до концерта начнутся репетиции на стадионе, но будет ли в них участвовать сама исполнительница, организаторы не уточнили.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.