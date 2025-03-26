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Эзотерика

"Отстрел или в сети, а как иначе": что будет с сайгаками в Казахстане, ответил министр экологии

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сайгак передвигается по степи
Сайгак. Иллюстративное фото: Dmitry Rogulin\TASS via Getty Images

На брифинге в правительстве министр экологии Ерлан Нысанбаев ответил о том, как будут дальше регулировать численность сайгаков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня мы первую встречу организовали с представителями науки, а также экспертов, которые специализируются по сайгакам. Ждем вторую встречу. Требуется время, чтобы наука еще раз посмотрела и изучила все обязательства, приняла решение, что делать дальше - или действительно регулировать, или принять какие-то другие меры.

Понятно, на сегодня мы видим, налицо конфликт с человеком, человеческой деятельностью. Второе, мы видим уязвимость в части эпизоотии. Здесь нужно очень взвешенное решение", - заявил министр Ерлан Нысанбаев.

У главы Минэкологии и природных ресурсов уточнили, как собираются регулировать численность сайгаков.

"Ну как, каким образом? Как обычно. Если да, то это посредством сетей. Второе - это отстрел. Ну а как иначе? Но пока наука рассматривает", - ответил министр.

Разрешение на отстрел сайгаков в Казахстане

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявляли, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказывал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев делал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Однако в январе 2023 года ведомство опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешили отстреливать сайгаков, но лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявляли о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом в ноябре сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре 2023 года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.

Однако в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230626-otstrel-ili-v-seti-a-kak-inache-chto-budet-s-saygakami-v-kazahstane-otvetil-ministr-ekologii/