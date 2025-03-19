Большая вода в Казахстане: каким регионам угрожают паводки и как от них спастись

Весной в Казахстане традиционно возрастает угроза паводков, которые могут привести к серьезным последствиям для населения и инфраструктуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Растаявший снег и обильные дожди становятся причиной подъема уровней рек, что создает реальную опасность затоплений. В прошлом году паводки уже принесли серьезные последствия для некоторых регионов, затопив дома и хозяйства.

В 2025 году есть риск того, что ситуация повторится - синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, а Министерство по чрезвычайным ситуациям активно готовится к возможным паводкам.

Уже в нескольких регионах страны реки вышли из берегов, подтопив населенные пункты и размыв мосты. Так, например, в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Власти отрапортовали, что угрозы для населенных пунктов нет.

Не обошла угроза подтопления и СКО - окраины Петропавловска могут вновь остаться под талыми водами из-за резкого потепления. Сообщалось, что вода уже подступила к домам. Кроме того, боятся большой воды и в новом микрорайоне Бирлик, где поселились те, кто потерял жилье во время прошлогоднего паводка.

Где есть угроза затопления

Мы обратились в МЧС с официальным запросом, чтобы узнать, какова ситуация с подтоплениями в Казахстане на данный момент. Как отметили в МЧС, регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

При составлении прогноза РГП "Казгидромет" на паводковый период учитывали такие показатели, как осеннее увлажнение почвы, величину выпавших осадков за холодный период, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек.

"По оперативной информации на 19 марта 2025 года, наблюдаются повышение уровня воды в реках Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей.

С учетом изменения климатических условий (повышение температуры, выпадение осадков) талыми и дождевыми водами подтоплено 32 дворовых территорий частных жилых домов в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской областях", - рассказали в МЧС.

Между тем, в Зерендинском районе Акмолинской области сотрудникам МЧС уже удалось предотвратить подтопление села Чаглинка. Его могло затопить из-за ледяного затора на реке Шагалалы, что привело к резкому подъему уровня воды и, как следствие, подмытию моста, который ведет из села к автобану.

Однако спасатели смогли уберечь населенный пункт - и сейчас уровень воды в реке снижается, а ситуацию удалось взять под контроль.

Как готовятся к паводкам

В ведомстве отметили, что местные исполнительные органы уже подготовились к рискам. Например, отремонтировали и укрепили 590 км защитных дамб и валов, отремонтировали и построили 164 км дренажных систем, установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами. Также были устроены 658 км каналов и арыков, на участках русел рек проведены 360 км берегоукрепления и дноуглубления, и 190 км - очищены.

Кроме того, боролись власти и со снегом, вывезя из населенных пунктов более 12,4 млн кубометров снега.

"В целях предотвращения ледовых заторов проводятся взрывные работы на участках русел рек. На сегодняшний день проведены взрывные работы на реках Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской областей и области Абай на общей площади 287 914 кв. м.

Заготовлено свыше 1,8 млн тонн инертных материалов, более 3 млн штук мешкотары, 34,4 тонны ГСМ", - добавили в ведомстве.

Что делать жителям

Жителям в МЧС рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае наступления внезапного паводка. Оказавшимся в зоне подтоплений советуют позвонить в службу спасения по номеру 112, быстро собирать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи.

При необходимости - оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста и по возможности немедленно покинуть зону затопления. Перед выходом из дома - отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери, говорят в МЧС.

А в случае получения сигнала о наступлении паводка казахстанцам нужно быть готовыми к эвакуации.

"В зону паводка будут направлены необходимые силы и средства для эвакуации жителей. Для ликвидации последствий паводков будет задействована государственная система гражданской защиты.

А в настоящее время в различных регионах страны активно проводятся превентивные и инженерные работы, направленные на снижение риска подтоплений. Для предотвращения паводков предпринимаются комплексные меры, включая проведение взрывных работ, укрепление берегов рек, а также вывоз снега и откачка воды.

В этих мероприятиях задействованы службы гражданской защиты. Все эти меры направлены на повышение безопасности населения и минимизацию ущерба от возможных паводков", - говорят в МЧС.

В Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области уже направлены военнослужащие воинских частей МЧС и спасатели из ДЧС Мангистауской и Кызылординской областей - они будут помогать бороться с ЧС, если она случится.

Впрочем, в Министерстве сообщают, что за метеопоказателями, уровнем рек и водохранилищ следят в регионах еще с 10 февраля. Для этого используется как информационная система "Прогноз и моделирование паводков Tasqyn", так и сотрудники разных ведомств, входящие в Оперативный противопаводковый штаб.

Ранее мы сообщали, что штормовое предупреждение объявлено по регионам Казахстана - синоптики предупреждают об угрозе разливов и подтоплений в связи с активным снеготаянием.

Также премьер Казахстана Олжас Бектенов ранее провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий.

Кроме того, специалисты "Казгидромета" рассказали, в каких регионах есть риски подтоплений.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.