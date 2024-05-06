Компенсации на 216 млн тенге выплатили актюбинцам, потерявшим животных во время паводка
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ВМ Актюбинской области владельцам скота, погибшего из-за паводков, выплатили компенсации на более чем 215 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Актюбинской области, во время паводка в регионе погибло 3 232 поголовья скота.
По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, сегодня за 1202 голов скота выплачено 215,7 миллионов тенге.
"Специальная комиссия, созданная для ликвидации последствий наводнения, продолжает свою работу. После оценки ущерба была произведена компенсация", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что выплаты за погибший скот осуществляются по специальному алгоритму.
Владельцам скота нужно предъявить тушу погибшего животного, обязательно наличие у скотины бирки в ухе. Также она должна быть зарегистрирована в сельскохозяйственной базе данных района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096594-kompensacii-na-216-mln-tenge-vyplatili-aktyubincam-poteryavshim-zhivotnyh-vo-vremya-pavodka/