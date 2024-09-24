Почему погибших во время паводков не учли в статистике, объяснили в МЧС

Глава МЧС Чингис Аринов на брифинге кабмина рассказал, почему семь человек, которые умерли во время паводков, не признаны погибшими от ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если мы категорируем это как несчастный случай, который происходит ежедневно, еженочно, то есть постоянно это происходит - государство не в состоянии каждому помочь. Если будут какие-то запросы или какие-то иные там обстоятельства, конечно, мы в стороне никогда не остаемся. Но это жизнь, я и в прошлые брифинги это говорил, оно происходит", - сказал Чингис Аринов.

Он напомнил, что из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

"Это спасенные люди, они признаны теми людьми, которых мы спасли. А те люди, которые вернулись после этого, в каких-то других реках или еще что-то произошло, вернулись в эти паводко-затопленные участки, какие-то несчастные случаи произошли, мы это не категорируем к той статистике", - резюмировал министр.

Отметим, ранее журналисты поднимали вопрос о том, почему не были учтены смерти, которые произошли во время паводков весной этого года в Казахстане.

Например, известно, что в Кульсары погибли отец с ребенком, в Акмолинской области трактор ушел под воду вместе с водителем.

Тогда глава МЧС заявил, что вышеуказанные погибшие казахстанцы виноваты сами. Он пояснил, что напрямую из-за паводков не было жертв.