Разливы и подтопления: штормовое предупреждение вновь объявили синоптики по Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено по регионам Казахстана - синоптики предупреждают об угрозе разливов и подтоплений в связи с активным снеготаянием, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом дальнейшего повышения среднесуточных температур воздуха днем до 15 тепла, ночью до 5 тепла в период с 19 по 21 марта 2025 года по всей территорий Карагандинской области и города Караганды ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В Костанайской области в связи с таянием снежного покрова и ослаблением ледовых явлений на гидрологическом посту р. Шортанды - г. Житикара (Житикаринский район) наблюдается подъем уровня воды. Уровень воды на 12:00 ч. составил 972 см, опасный уровень - 1015 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

19 марта ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается временами туман. Днем на западе, юге области ветер, порывы скоростью 15-18 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ночью и утром ожидается туман.

В Павлодаре 19 марта ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске 19 марта ожидается туман.

На западе, севере Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

Также в Костанайской области на западе, севере региона - туман. На востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

19 марта в области Абай ожидается ветер: на юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области - ветер, днем на юго-востоке области порывы скоростью 15-20 м/с.

19 марта ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. На юге области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

Также, в период 18-20 марта в связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 8-16 тепла, ночных до 0-7 тепла и выпадением осадков в виде дождя, по Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на притоках и реках области, в следствие чего возможны переливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Кокшетау 19 марта ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 19 марта ночью на западе, севере региона ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ночью на западе, севере, юге области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с, на юге области - временами 25 м/с, днем скорость ветра 15-20 м/с, на юге области порывы скоростью 25 м/с.

Также в период 19-21 марта в связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 8-13 тепла, ночных до 0-5 тепла и выпадением осадков в виде дождя, по Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки, повышения уровня воды на реках в области, вследствие чего возможны переливы и подтопление автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Петропавловске 19 марта ночью и утром ожидается туман. Днем ветер скоростью 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Днем на юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с.

19 марта днем на востоке, в центре Алматинской области ожидается ветер - порывы скоростью 17-22 м/с. Также ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2 мороза - 3 тепла до 0-5 тепла, днем от 3-8 до 10-15 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 6-11 мороза до 3 мороза - 2 тепла, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

Также в период 18-20 марта 2025 года в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В Конаеве 19 марта днем ожидается ветер, порывы скоростью 17-22 м/с.

В области Жетісу в период по 19 марта ожидается повышение температуры воздуха ночью от 3-8 мороза, на юге области 0 градусов до 0-5 тепла, днем от 2-7 до 10-15 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 11-16 мороза до 3 мороза - 2 тепла, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

В связи с прогнозом повышением температурного фона в период 18-20 марта в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Павлодарской области в период 18-20 марта в связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 8-16 тепла, ночных до 0-5 тепла и выпадением осадков в виде дождя, по Павлодарской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки, подъемы уровня воды на реках области, вследствие чего возможны переливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В Восточно-Казахстанской области в период 18-20 марта в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 тепла (на востоке области 8 мороза), днем до 7-15 тепла (на востоке области 0-5 тепла) ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В области Абай в период 18-20 марта в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры воздуха ночью до 2 мороза - 5 тепла, днем до 5-13 тепла (в южных районах до 16 тепла) ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Актюбинской области в период с 17-20 марта 2025 года в связи с повышением температурного фона и вследствие интенсивного снеготаяния сформировался талый сток и ослабление ледовых явлений. По всем рекам начался подъем уровней и возможно достижение опасных уровней. Возможны подтопления талыми водами по городу Актобе, а так же по всем районам Актюбинской области (в Байганинском, Мугалжарском, Уилском, Шалкарском, Темирском, Хобдинском, Мартукском, Хромтауском, Каргалинском, Алгинском, Иргизком и Айтекебийском).

Примечание: при интенсивном снеготоянии и подъеме уровней на реках возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе и по всем районам Актюбинской области.

19 марта в Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер на северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

Также в Жамбылской области в период по 19 марта ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2 мороза - 3 тепла до 2-7 тепла, днем от 10-15 до 17-22 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 0-5 мороза до 3 мороза - 2 тепла, днем от 0-5 тепла до 6-11 тепла.

В Таразе 19 марта временами ожидается туман.

В период по 19 марта в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 3-8 тепла, на севере, в горных районах 0 градусов до 5-10 тепла, днем от 15-20 тепла, на севере, в горных районах области 10 тепла, до 18-23 тепла.