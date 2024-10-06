Токаева спросили, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане

Касым-Жомарта Токаева спросили о том, какие выводы были сделаны после беспрецедентных весенних паводков в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Выводы делаются, но обратите внимание на то, что подобного рода стихийные бедствия захлестнули фактически весь земной шар. Буквально недавно большие наводнения произошли в Центральной Европе, до этого ураган прошел в США, во Вьетнаме был очень большой ураган.

Такие стихийные бедствия трудно предсказать, но быть готовыми к ним и принимать превентивные меры обязательно нужно. Поэтому меры были приняты. Заметьте, без посторонней помощи Казахстан справился с этой проблемой, со стихийными бедствиями. Мы мобилизовали финансовые и человеческие ресурсы.

Благодаря активной работе правительства и акимов мы смогли преодолеть все последствия. Пострадавшие во время паводков получили новое жилье. Я обещал, что никто не останется в стороне, и в основном мы эту задачу выполнили", – ответил глава государства.

Напомним, весной текущего года масштабные паводки накрыли сразу несколько областей Казахстана. Тысячи граждан пострадали из-за разгула стихии, а многие из них даже потеряли свое жилье. Подробнее об этом можно почитать тут.