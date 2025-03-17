Мост размыло из-за резкого подъема уровня воды в реке в ЗКО (видео)

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Угрозы для населенных пунктов нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Сырымском районе Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня реки Шидерты.

На 27-м км автодороги Аксай - Жымпиты, в районе села Аралтобе, вода размыла грунт вокруг временного моста, сооруженного на время ремонта основного перехода.

"Ситуация находится под постоянным контролем МЧС. Организовано дежурство сотрудников местных исполнительных органов и департамента полиции", - отметили в МЧС.

Военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК наполняют мешкотары с инертными материалами для укрепления временного моста после спада уровня воды.

Местных жителей оперативно оповестили. Угрозы для населенных пунктов нет.

На данный момент имеется альтернативные проездные пути со стороны города Аксай Бурлинского района.

"Восстановительные работы начнутся сразу после снижения уровня воды", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области перелив воды произошел на участке республиканской автодороги "Подъезд к селу Мариновка". Участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.