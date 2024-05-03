Список имущества, которое восстановят пострадавшим от паводков, утвердили в Казахстане

Поправками в закон в Казахстане утвердили список имущества, которое восстановят пострадавшим от паводков гражданам. В списке только самые необходимые вещи. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Паводки нанесли огромный ущерб жителям ряда регионов Казахстана. Из-за разгула стихии многие казахстанцы потеряли все свое имущество. Часть ущерба обязалось восстановить государство, например, это касается поврежденного или уничтоженного наводнениями жилья.

Помимо этого, правительство определилось со списком потерянного имущества, которое восстановят пострадавшим. Он был утвержден поправками в правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, которые вступили в силу 2 мая.

Согласно им, возмещение вреда, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, будет осуществляться в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших.

В связи с этим под восстановление попадает следующее имущество:

жилые дома, квартиры и строения, предназначенные для временного проживания; сельскохозяйственные животные; предметы для хранения и приготовления пищи – холодильники, газовые или электрические плиты, шкафы для посуды; предметы мебели для приема пищи – столы и стулья; предметы мебели для сна – кровати и диваны; предметы средств информирования граждан – телевизоры и радио; предметы для ухода за одеждой – стиральные машины; предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насосы для подачи воды, водонагреватели и отопительные котлы (переносные печи).

Также в правилах есть уточнение, что возмещение имущества, указанного в пунктах с 3 по 8, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но в пределах 150 месячных расчетных показателей, то есть 553 800 тенге в 2024 году.

Помимо этого, в правилах также отмечается, что для компенсации вреда местными исполнительными органами будет создаваться комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим.

Таким образом, не все потерянное имущество можно будет восстановить за счет государства, а только необходимое для удовлетворения минимальных потребностей.

Ранее также стало известно, что пострадавшим казахстанцам дадут отсрочки на оплату коммунальных услуг.