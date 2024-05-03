Должны ли пострадавшие от паводков казахстанцы платить за коммунальные услуги

Многие казахстанцы были вынуждены покинуть свои дома из-за паводков. В рамках поддержки пострадавших в Казахстане приняли решение дать им отсрочку по оплате комуслуг. Подробности читайте на NUR.KZ.

С началом весны некоторые регионы Казахстана столкнулись с мощными паводками: природная стихия уничтожила или повредила сотни домов. В некоторых регионах пострадавшие даже вынуждены жить в палатках и шатрах.

Государство проводит различные мероприятия, которые призваны поддержать пострадавших, среди которых, например, предоставление отсрочек по действующим кредитам.

Однако на этом поддержка не заканчивается. Как передает Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ), в стране также были приняты меры по коммунальным платежам для потребителей, пострадавших от паводков регионов.

"Правительством РК принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей. Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", – сообщили в комитете.

Стоит отметить, что многие казахстанцы к этому моменту уже не могли жить в своих домах из-за обрушившейся на них стихии, а значит, и все коммунальные услуги, такие как электричество, газ, водопровод и отопление, в это время не предоставлялись жителям.

Отсрочки должны будут предоставить коммунальные предприятия на основе списков пострадавших от паводков граждан. Если же у казахстанцев будут вопросы, то они могут обратиться в департамент КРЕМ по месту жительства:

в Акмолинской области: 8 (7162) 50-43-27;

в Актюбинской области: 8 (7132) 55-73-60;

в Атырауской области: 8 (7122)21-10-42;

в Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25-13-25;

в Карагандинской области: 8 (7212) 41-52-96;

в Костанайской области: 8 (7142) 53-52-40;

в Павлодарской области: 8 (7182) 32-12-04;

в Северо-Казахстанской области: 8 (7152) 53-42-56;

в области Ұлытау: 8 (7102)76-03-91.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцам восстановят поврежденные от паводков жилища за счет государства или же построят новые, если стихия их полностью уничтожила.