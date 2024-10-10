Свыше 10 млрд тенге выплатили пострадавшим от паводков предпринимателям в Казахстане

10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики.

Для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На 1 октября субъектами МСП подано 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме.

30 заявителям было отказано. По остальным пострадавшим объектам продолжаются оценочные и сметные работы, после завершения которых заявки будут вынесены на рассмотрение Региональных комиссий.

Наибольшее количество заявок поступило из Атырауской (423 заявки) и Северо-Казахстанской (107 заявок) областей. Из Западно-Казахстанской области поступило 87 заявок, Костанайской области - 68 заявок, Актюбинской области - 51 заявка, Акмолинской области - 28 заявок.

Напомним, весной в Казахстане случились паводки. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота. По состоянию на май, гражданам были выплачены компенсации на 216 миллионов тенге.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.