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Республиканскую трассу подтопило в Павлодарской области (видео)

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Подтопило дорогу в Павлодарской области
Дорога в Павлодарской области. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Из-за паводка в Павлодарской области оказался затоплен участок республиканской трассы, расположенный в низине. На месте работают службы, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщает официальный Telegram-канал нацкомпании, 19 марта 2025 года примерно в 01:50 в результате потепления и интенсивного таяния снега произошло подтопление дорожного полотна на 217-218 км республиканской автодороги Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка с переливом воды через проезжую часть.

Общая протяженность подтопленного участка составляет 100-150 метров, а высота воды достигает 5-8 см.

Данный отрезок дороги расположен на пониженной отметке местности, что способствовало накоплению талых вод.

На 217 км автодороги имеется водопропускная труба диаметром 1 метр, в настоящий момент она открыта и очищена.

Для предотвращения дальнейшего перелива и минимизации последствий подготовлено 200 тонн песка и 800 мешков, задействованы 1 экскаватор, 1 погрузчик, 3 самосвала, 2 единицы дорожной ремонтной службы и 30 работников ДЭУ-60.

По состоянию на 10:30 утра 19 марта 2025 года движение транспорта осуществляется в штатном режиме, скопления автомобилей не наблюдается. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения.

Ранее в НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в этом году на автомобильных дорогах в Казахстане выявили 326 паводкоопасных участков протяженностью почти в 100 км, где есть риски переливов и разрушений.

В Уральске из-за обильного таяния снега талой водой залило внутригородскую дорогу, соединяющую два микрорайона. На месте работали подразделения ДЧС ЗКО, которые перекачивали воду с помощью мотопомп.

А в области Жетісу паводковыми водами размыло подъездную дорогу в село Копа Сыртановского сельского округа. Ввели ограничение движения транспорта и на другом участке - мост между Аксу и Ойтоганом затопило талой водой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229306-respublikanskuyu-trassu-podtopilo-v-pavlodarskoy-oblasti-video/