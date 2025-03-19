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"Нас никто не слушал": жители Актобе винят чиновников в повторении прошлогодних паводков (видео)

Опубликовано:

Паводок
Паводок. Иллюстративное фото: parlam.kz

В областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала 67-летняя жительница Нижнего Курайли Гульбану Мырхина телеканалу, она готовилась к поминальному обеду по мужу, но практически все продукты и заготовки испортило талой водой - из-за паводка затопило ее летнюю кухню. В воде плавали не только продукты, но и посуда и даже мебель.

"В третьем часу моментально пришла вода. Я когда на улицу вышла, фундамент у меня уже весь стоял в воде. Мешок муки, мешок сахара, все, что необходимо для садака, мы купили и поставили здесь, в летней кухне. Так что я все это потеряла", - рассказывает женщина.

В понедельник в жилом массиве Нижний Курайли талыми водами подтопило несколько дворов и даже жилые строения. Пришлось вскрывать водопропускное сооружение. Сейчас уровень воды уже спал. Но жители считают, что опасность все еще сохраняется.

При этом, по словам горожан, нынешний потоп – проказы не только природы. Прошлой весной жилой массив тоже сильно топило. После этого в акимате решили построить здесь мост с кольцами, по которым должна была проходить вода. Но жители говорят: проект был непродуманным, и они пытались предупредить об этом специалистов.

"Бросили сюда три кольца, каждый по метру диаметром. Мы здесь всем селом просили расширить этот мост и пустить кольца побольше. Знали ведь, что через эти кольца вода просто не сможет пройти. Но нас никто не стал слушать. И вот итог. Вся вода встала здесь и потом пошла на улицу", - делится Гульзада Ибрашева.

Наученные горьким опытом чиновники признают, что проект на самом деле был нелепым, и обещают все исправить.

"Подрядная организация, которая и строила водопропускное сооружение, будет в этом году расширять его. В данный момент уровень воды в Нижнем Курайли спал. Угрозы для населения нет", - заявил аким района Алматы города Актобе Рустем Утешев.

Но жители боятся за свои и дома и считают, что им еще предстоит побороться со стихией. Люди переживают, что вода зашла под фундамент домов и неизбежны трещины. Чиновники же обещают все восстановить, если это потребуется.

Источник: КТК

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

Напомним, ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

В начале марта в правительстве еще раз назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период. В них вошла и Актюбинская область.

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Паводки в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229201-nas-nikto-ne-slushal-zhiteli-aktobe-vinyat-chinovnikov-v-povtorenii-proshlogodnih-pavodkov-video/