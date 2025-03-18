Талые воды подобрались к новым домам пострадавших от прошлогодних паводков в Петропавловске (видео)

Окраины Петропавловска могут вновь остаться под талыми водами - из-за резкого потепления снег стремительно тает. Вода уже подступила к домам, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, коммунальщики круглосуточно осушают дворы и огороды в зонах риска.

"Погода теплая, благоприятствует, снег быстро растаял, затопило двор. Обратились в службу МЧС, записали, вот прислали машину, выкачивают воду... За это хоть спасибо, что не оставили нас в беде", - поделился один из местных жителей Олег Кременский.

Отмечается, что талые воды угрожают в первую очередь частному сектору. Больше всего боятся половодья в новом микрорайоне Бирлик. Здесь поселились те, кто потерял жилье во время прошлогоднего паводка.

В зонах риска развернули штабы по борьбе с талыми водами. Заявки на откачку воду здесь принимают круглосуточно. Только за первые сутки за помощью обратилось больше 47 горожан.

Тем временем работники коммунальных служб в срочном порядке прочищают ливневки и вывозят оставшийся на улицах снег. Работают 170 единиц тяжелой техники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы.

Воду с улиц откачивают с помощью 15 специальных водооткачивающих машин, еще 40 новых мотопомп в резерве на случай необходимости.

"Если житель приходит в штаб обращается или же по номеру 109, или же в диспетчерскую службу очистных, на этот адрес выезжают ребята – бригада, которая дежурит в тот момент, ставят мотопомпу, производят откачку, до полной откачки. Как они производят, они переезжают на другой адрес и производят эту работу. В полном объеме мотопомпы у нас есть", - проинформировал замакима Петропавловска Сергей Мелехов.

Источник: КТК

Напомним, ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

В начале марта в правительстве еще раз назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период.