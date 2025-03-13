"В режиме высокой готовности": Бектенов поручил регионам круглосуточно мониторить паводковую ситуацию

Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

Сообщается, что по состоянию на 13 марта площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%.

По данным министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны: в Костанайской области - до 150 см и более, в Акмолинской области - до 139 см, в Павлодарской области - до 159 см, в Карагандинской области - до 132 см. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков.

В этом году, по данным правительства, "Казгидромет" впервые выпустил детализированные справки по каждой области с указанием максимальных уровней расхода воды, объемов стоков по гидрологическим постам и определением населенных пунктов, находящихся в зоне риска.

В зоне высокого риска оказались такие регионы, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; среднего риска - Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Сообщается, что МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тыс. единиц техники, более 4 тыс. водооткачивающих и 640 единиц плавательных средств. Кроме того, воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве.

Подготовлен также резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тыс. сотрудников, 120 единиц техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 единиц плавательных средств.

"Глава государства поручил уделять приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям. Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности.

Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек - очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить.

Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения", - озвучил поручения премьер страны Олжас Бектенов.

Кроме того, перед Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими госорганами поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга за паводковой обстановкой в стране. В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий.

Акимату Атырауской области, с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач, поручено принять необходимые меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов, а Министерству культуры и информации необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу.

Сегодня сообщалось, что в микрорайоне Болашак поселка Индербор в Атырауской области из-за резкого потепления возник сход мощного потока воды. Сейчас ситуация стабильна.

А буквально месяц назад Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

На днях министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев назвал регионы с высоким риском паводков в весенний период.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.