Каким регионам могут грозить паводки в Казахстане, рассказали синоптики

Специалисты "Казгидромета" проанализировали паводковую ситуацию в Казахстане и рассказали, в каких регионах есть риски подтоплений, передает NUR.KZ.

Подчеркивается, что основным фактором формирования весеннего стока на территории Республики Казахстан является накопленные осадки за холодный период года.

Согласно анализу, осеннее увлажнение почвы наблюдалось больше нормы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, также на большей части области Абай.

В пределах нормы на больших частях Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Ниже нормы - на западе Атырауской области, на большей части Северо-Казахстанской области, северная половина Актюбинской области, на севере и на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, Западно-Казахстанская и Костанайская области, также на юге Мангистауской области.

Анализируя показатели осеннего увлажнения почвы, величины выпавших осадков за холодный период, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек дана оценка паводкоопасных регионов:

С повышенными рисками : Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Ұлытау и Абай, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.

: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Ұлытау и Абай, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области. Регионы со средними рисками : Алматинская, Жетісу, Жамбылская, ЗападноКазахстанская и Атырауская области.

: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, ЗападноКазахстанская и Атырауская области. Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Туркестанская, Мангистауская и Кызылординская области.

Ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

Стоит отметить, что накануне в правительстве назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период.