Военных Нацгвардии привлекли для охраны улиц Талгара

Для несения службы по охране общественного порядка на улицы Талгара Алматинской области привлекли военных Нацгвардии МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В настоящий момент в Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

Недавно в соцсетях рассказали, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту случилась перестрелка. Однако в полиции информацию опровергли.

Перед этим там же, в Талгаре, произошла потасовка, которая переросла в перестрелку. В результате происшествия двое парней попали в больницу, один из них скончался.

Позже в полиции Алматинской области показали кадры задержания подозреваемых.