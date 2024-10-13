Военных Нацгвардии привлекли для охраны улиц Талгара
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Для несения службы по охране общественного порядка на улицы Талгара Алматинской области привлекли военных Нацгвардии МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"В настоящий момент в Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.
Недавно в соцсетях рассказали, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту случилась перестрелка. Однако в полиции информацию опровергли.
Перед этим там же, в Талгаре, произошла потасовка, которая переросла в перестрелку. В результате происшествия двое парней попали в больницу, один из них скончался.
Позже в полиции Алматинской области показали кадры задержания подозреваемых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173698-voennyh-nacgvardii-privlekli-dlya-ohrany-ulic-talgara/
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