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Военных Нацгвардии привлекли для охраны улиц Талгара

Опубликовано:

Нацгвардейцы с оружием
Иллюстративное фото: пресс-службы РгК "Батыс"

Для несения службы по охране общественного порядка на улицы Талгара Алматинской области привлекли военных Нацгвардии МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В настоящий момент в Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

Недавно в соцсетях рассказали, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту случилась перестрелка. Однако в полиции информацию опровергли.

Перед этим там же, в Талгаре, произошла потасовка, которая переросла в перестрелку. В результате происшествия двое парней попали в больницу, один из них скончался.

Позже в полиции Алматинской области показали кадры задержания подозреваемых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173698-voennyh-nacgvardii-privlekli-dlya-ohrany-ulic-talgara/

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