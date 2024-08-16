Безопасно ли строительство АЭС: эксперты ответили на вопросы алматинцев на примере Чернобыля

В Алматы состоялось публичное обсуждение вопросов АЭС в Казахстане. Жители мегаполиса спросили экспертов о том, безопасно ли строительство таких станций, передает корреспондент NUR.KZ.

Генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан Эрлан Батырбеков сообщил, что существует несколько поколений реакторов.

"Если мы говорим про аварии на Чернобыле или Фукусиме, то это были реакторы второго поколения. Конечно, был проведен полный анализ всех аварий. Все это учтено и учтены в новых реакторах предполагаемые, теоретически возможные аварии", - сообщил эксперт.

После алматинка сообщила, что в мире произошло около 200 аварий на АЭС, на что эксперт ответил: "Не надо путать аварии и инциденты".

Напомним, в Алматы сегодня прошли публичные обсуждения вопросов строительства АЭС в Казахстане. Зал едва вместил всех желающих высказать свое мнение и задать вопросы. Где в Казахстане можно построить АЭС, рассказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

Некоторые алматинцы не могли дождаться окончания выступления спикеров и хотели задать свои вопросы. Слушатели перебивали выступающих, модераторы призывали их к порядку, но безуспешно.

Политолог Марат Шибутов в ходе публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане высказал мнение на этот счет, указав на то, что в скором времени в стране может наступить энергодефицит.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась. Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. Он также добавил, что минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме.