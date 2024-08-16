Где в Казахстане могут построить АЭС, рассказал эксперт

В Алматы сегодня прошли публичные обсуждения вопросов строительства АЭС в Казахстане. Зал едва вместил всех желающих высказать свое мнение и задать вопросы, передает корреспондент NUR.KZ.

Где в Казахстане можно построить АЭС, рассказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Было исследовано два района: это вблизи города Курчатов области Абай и в районе села Улкен Алматинской области. Они были исследованы на основании рекомендаций международного агентства. Оба района пригодны для размещения АЭС", - сообщил спикер.

В 2019 году японская компания провела независимую экспертизу. Она исследовала документы, подходы, методики и согласились с выводами казахстанской стороны, добавил выступающий.

"Мы рассматриваем реакторы, с которыми не было инцидентов. Надо понимать, что в портфеле много инвестпроектов, но мы не можем их реализовать из-за нехватки энергии. Строительство АЭС - возможность повысить инвестиционную привлекательность", - добавил Тимур Жантикин.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась. Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. Он также добавил, что минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме.