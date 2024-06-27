Когда пройдет референдум по строительству АЭС, рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со СМИ назвал дату проведения референдума по строительству АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", -сказал президент.