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Когда пройдет референдум по строительству АЭС, рассказал Токаев

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со СМИ назвал дату проведения референдума по строительству АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", -сказал президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2118441-nazvana-data-provedeniya-referenduma-po-stroitelstvu-aes/

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