"Не занимайтесь провокациями": в Алматы начались публичные обсуждения по АЭС (видео)

Жаркие споры начались во время публичных обсуждений по вопросам строительства АЭС в Алматы. Жители города повышали голос и выкрикивали из зала, мешая выступающим, передает корреспондент NUR.KZ.

Прошло меньше часа публичных обсуждений, как атмосфера в зале сильно накалилась. Некоторые алматинцы не могли дождаться окончания выступления спикеров и хотели задать свои вопросы. Слушатели перебивали выступающих, модераторы призывали их к порядку, но безуспешно.

Публичные слушания по строительству АЭС в Алматы. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

По итогу конфликты возникли уже между алматинцами. Одни нарушали порядок и требовали от спикеров ответов, другие призывали к порядку, называя нарушителей "провокаторами" и "актерами", а сложившуюся ситуацию "цирком и театром одного актера".

После некоторые призвали игнорировать выкрикивающих из зала и "не вестись на их провокации", а кто-то даже предложил вызвать полицию.

Публичные слушания по строительству АЭС в Алматы. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Напомним, в Алматы сегодня прошли публичные обсуждения вопросов строительства АЭС в Казахстане. Зал едва вместил всех желающих высказать свое мнение и задать вопросы. Где в Казахстане можно построить АЭС, рассказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

В июне глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась. Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. Он также добавил, что минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме.

Ранее глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре 2023 года стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.