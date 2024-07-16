В Казахстане будет не одна АЭС? Министр поделился планами после одобрения обществом проекта

На брифинге правительства глава Минэнерго сообщил, что вопрос будущего референдума в Казахстане - не просто строительство одной АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы, Министерство энергетики, говоря о данном референдуме, не ставим вопрос о строительстве одной атомной станции или единичной АЭС в Казахстане: речь идет о развитии атомной энергетики. Атомная энергетика - это часть атомной индустрии", - заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что в Казахстане "большой интерес к развитию атомной энергетики", особенно у молодежи: министерство видит "реальную поддержку" для появления этой отрасли в стране.

"Прям открыто выступают: "Почему до сих пор у нас не развивается атомная энергетика?" Все понимают перспективу развития индустрии, науки, новых возможностей, развитие электроники, качественно новый уровень образования, технологий. Мы фиксируем, что у граждан Казахстана сейчас достаточно большая заинтересованность", - добавил глава Минэнерго.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".